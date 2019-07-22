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Общество

Две нижегородские больницы получат из федерального бюджета на дооснащение более 43 млн рублей

22 июля 2019 16:36  [176] Общество

Более 43 миллионов рублей из федерального бюджета будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

"Средства будут направлены в две крупнейшие клиники региона – больницу имени Семашко и больницу №13 Нижнего Новгорода", - сказал губернатор.

"Больница имени Семашко получит финансирование на закупку медицинских изделий для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а больница №13 - на оснащение отделения травматологии и ортопедии, операционного блока и отделения анестезиологии-реанимации. Это позволит решить ряд задач по реабилитации пациентов и их возвращению к нормальной жизни. Очень важно, что современное лечение смогут получать жители районов региона", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Нижегородской области планируется переоснастить 15 первичных сосудистых отделений и 2 региональных центра. Об этом Глеб Никитин сообщил в ходе рабочего визита в г.о.Шахунья 28 июня 2019 года.

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