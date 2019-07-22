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Спорт

Международный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде в октябре

22 июля 2019 18:21  [229] Спорт

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О проведении Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в 2019 году. Документ опубликован на портале kremlin.ru. Согласно тексту распоряжения форум пройдет в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокую значимость мероприятия для региона.

"Вместе с министерством спорта РФ продолжается работа над концепцией и наполнением форума. У нас нет недостатка в площадках для проведения мероприятия. Центром, безусловно, станет Стрелка, где расположен стадион Нижний Новгород. Также мы намерены максимально активно задействовать другие объекты инфраструктуры, созданные к Чемпионату мира по футболу. Предполагается, что форум посетит более 2 тысяч участников", - отметил глава региона.

"Особое внимание уделяется событийному наполнению форума, причем как для участников, так и для жителей региона. Спорт становится значимой частью жизни и это обязательно нужно учитывать при организации. Наша задача - максимально качественно реализовать задачи, поставленные президентом России", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 18 июня 2019 года в Москве министр спорта России Павел Колобков провёл совещание по вопросам организации и проведения международного форума. В мероприятии принял участие Глеб Никитин.

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