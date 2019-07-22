Бездействие и суд: нижегородская администрация снесет аварийный дом по требованию прокуратуры

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Нижегородская администрация снесет аварийный дом № 8А по ул. Матросская в Ленинском районе по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 23 июля 2019 года.
Указанный дом является не только несанкционированным местом складирования бытовых отходов, но и представляют угрозу для окружающих, портит внешний облик района, пояснили в прокуратуре. В суд было направлено исковое заявление о признании бездействия администрации по сносу дома незаконным.
По решению суда дом подлежит сносу до 1 января 2021 года, то есть пока он будет портить внешний облик района.
Ранее, также в Ленинском районе, чиновника привлекли к ответственности за неснесенные сараи и пострадавших детей.
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