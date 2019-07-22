Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок 23 июля 2019 года.

Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода объявила об осуществлении закупки услуг у единственного поставщика 25 июля. Кто этот поставщик, в документах не сообщается.

Согласно техническому заданию, концепция должна быть готова через 14 рабочих дней.

За это время исполнитель проанализирует не менее десяти российских и пяти мировых передовых практик проведения торжественных мероприятий и создания визуальных концепций их брендинга. На этой основе он определит идеологию празднования, предложит не менее двух эскизов брендинга, разработает модели управления проектом подготовки празднования, способы вовлечения нижегородцев в подготовку проекта и идеи волонтерской программы.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей.