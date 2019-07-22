Последние новости рубрики Культура и отдых
23 июля 2019 13:21  [69] Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей
23 июля 2019 09:19  [191] Парад детских колясок и велосипедов пройдет в Нижнем Новгороде в День города
22 июля 2019 14:45  [1905] Нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу фестивалей
22 июля 2019 13:44  [266] Нижегородские интернет-пользователи протестировали сервис "Ростелекома" Wink
22 июля 2019 13:05  [225] "Сормово. Культурный район": нижегородцы распишут двухметрового деревянного коня
22 июля 2019 12:21  [310] "В Бутурлинском районе проходит очень много интересных событий, которые обязательно стоит посетить", - Александр Ефремцев
22 июля 2019 10:29  [400] V фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме 19-21 июля
21 июля 2019 14:25  [374] Премьера экшен-триллера "Болевой порог" пройдет в Нижнем Новгороде 21 июля на "Горький fest"
21 июля 2019 12:48  [307] Амфитеатр установят на Динамовской поляне Щелоковского хутора
20 июля 2019 10:24  [598] Открытие III фестиваля "Горький fest" 19 июля
Культура и отдых

Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей

23 июля 2019 13:21  [69] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок 23 июля 2019 года.

Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода объявила об осуществлении закупки услуг у единственного поставщика 25 июля. Кто этот поставщик, в документах не сообщается.

Согласно техническому заданию, концепция должна быть готова через 14 рабочих дней.

За это время исполнитель проанализирует не менее десяти российских и пяти мировых передовых практик проведения торжественных мероприятий и создания визуальных концепций их брендинга. На этой основе он определит идеологию празднования, предложит не менее двух эскизов брендинга, разработает модели управления проектом подготовки празднования, способы вовлечения нижегородцев в подготовку проекта и идеи волонтерской программы.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph