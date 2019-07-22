Экс-мэр Арзамаса Нижегородской области заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог Политика

Фото: Михаил Мухин (справа)

Экс-мэр Арзамаса заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 июля 2019 года.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года мэр города (Михаил Мухин – прим. НИА "Нижний Новгород") в целях осуществления предпринимательской деятельности фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды принадлежащего ему на праве собственности земельного участка для строительства на нем многоквартирного жилого дома.

В последующем, не желая затрат на проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий, дал указания внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации, то есть до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведение соответствующих экспертиз.

Постановлением Арзамасского городского суда уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ прекращено с применением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебное решение в законную силу не вступило.

Напомним, в ноябре 2018 года Михаил Мухин досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он работал в должности мэра Арзамаса с мая 2017 года. Тогда он отмечал, что за непродолжительный период времени удалось сделать очень многое на пользу жителей Арзамаса, "однако впереди еще много работы".

Кстати, по итогам 2017 года Михаил Мухин задекларировал доходы в размере 6 млн рублей и более 200 га земли.