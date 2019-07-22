Последние новости рубрики Политика
23 июля 2019 13:34  [79] Экс-мэр Арзамаса Нижегородской области заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог
23 июля 2019 11:15  [96] "Единая Россия" предлагает увеличить штрафы за задержку рейсов и багажа в 10 раз
18 июля 2019 16:38  [560] Общественная палата объявила набор в наблюдательную комиссию за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
18 июля 2019 10:43  [690] Нижегородское УФАС возглавил 35-летний Ленар Шафигуллин из Татарстана
16 июля 2019 18:47  [914] Тёзка Александра Герасименко назначен заместителем директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
15 июля 2019 18:13  [609] Валерий Лазарев назначен директором департамента информационной политики администрации Дзержинска
15 июля 2019 16:32  [501] Денис Москвин в составе комиссии проверил ход благоустройства нижегородского "Сквера им.1905 года" и Щелоковского хутора
15 июля 2019 12:45  [454] Замглавы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков возглавил совет директоров Теплоэнерго
14 июля 2019 08:52  [355] "Сегодня почта – высокотехнологичное предприятие-гигант", - Евгений Лебедев
12 июля 2019 16:26  [361] Внеочередное заседание постоянных комиссий нижегородской Думы пройдет 15 июля
Политика

Экс-мэр Арзамаса Нижегородской области заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог

23 июля 2019 13:34  [79] Политика

Фото: Михаил Мухин (справа)

Экс-мэр Арзамаса заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 июля 2019 года.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года мэр города (Михаил Мухин – прим. НИА "Нижний Новгород") в целях осуществления предпринимательской деятельности фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды принадлежащего ему на праве собственности земельного участка для строительства на нем многоквартирного жилого дома.

В последующем, не желая затрат на проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий, дал указания внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации, то есть до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведение соответствующих экспертиз.

Постановлением Арзамасского городского суда уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ прекращено с применением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Судебное решение в законную силу не вступило.

Напомним, в ноябре 2018 года Михаил Мухин досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он работал в должности мэра Арзамаса с мая 2017 года. Тогда он отмечал, что за непродолжительный период времени удалось сделать очень многое на пользу жителей Арзамаса, "однако впереди еще много работы".

Кстати, по итогам 2017 года Михаил Мухин задекларировал доходы в размере 6 млн рублей и более 200 га земли.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph