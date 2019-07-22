Молодые литераторы соберутся в Большеболдинском районе 26-28 июля Культура и отдых

Молодые литераторы соберутся в Большеболдинском районе 26-28 июля 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" и празднования 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.



Участников слёта ожидают конкурс молодых литераторов, вечера у костра, мастер-классы и лектории от маститых авторов и преподавателей нижегородских вузов, знакомство с Пушкинскими местами.

Организаторы слёта определили три вектора работы трёхдневного литературного форума: поэзия, проза и авторская песня. Участниками встреч станут литературно одаренные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Эксперты слёта (известные нижегородские и приглашенные из других регионов России писатели, поэты и барды) уже отобрали 100 лучших молодых авторов из почти 500 подавших заявки. Они и смогут попробовать свои силы в конкурсе молодых литераторов по указанным направлениям уже в самом Большом Болдине.

Заповедные пушкинские места смогут посетить представители 30 регионов страны - Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Ульяновской, Тульской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Свердловской, Ростовской, Вологодской и Новгородской областей, Чувашской Республики и Республики Башкортостан, Ставропольского и Красноярского краев и др.

Победители получат возможность выступить в гала-концерте, будут награждены дипломами и ценными подарками. Лучшие конкурсные произведения войдут в литературно-художественные журналы "Наш современник", "Нижний Новгород", "Земляки", "Невский альманах", "Дети Ра", а также в "Литературную газету".

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