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Общество

Два года колонии строгого режима получил житель Нижегородской области за оскорбление полицейского

24 июля 2019 09:59  [151] Общество

Два года колонии строгого режима получил 34-летний житель Лукоянова за оскорбление полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 июля 2019 года.

Установлено, что в мае этого года он в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в присутствии врачей оскорбил старшего участкового уполномоченного грубой нецензурной бранью. В этот момент сотрудник полиции получал объяснения от пенсионерки, со слов которой ее избила сожительница внука.

Мировым судьей рассмотрено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Суд назначил по совокупности приговоров окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина ранее уже был судим по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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