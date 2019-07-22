Актеров ищут в Нижнем Новгороде для съемок web-сериала Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Выпускники школы кино Свердловской киностудии – участники международного фестиваля Realist Web Fest ищут актеров в Нижнем Новгороде для съемки пилотной серии web-сериала.

Съёмки пройдут 30 июля - 2 августа, на 29 июля планируется рабочая встреча.

В частности, съемочная группа ищет актеров на главные роли:

Кирилл Лебедев - 20-25 лет, отзывчивый, его главные ценности - доброта, помощь людям, вырос с бабушкой;

Лена Коваленко - 18-25 лет, худощавого телосложения, программист, не уверена в себе;

Начальник почтового отделения 0000 в Нижнем Новгороде - 35-50 лет, менеджер-бюрократ, главное - показатели и статистика, за которыми не видит живых людей.

Роли второго плана:

глава Почты России - 40-60 лет, плотного телосложения, давно занимает свой пост, никуда не собирается уходить, консервативен, но понимает без новаторских идей не обойтись;

помощник главы Почты России - 30-40 лет, худощавого телосложения, в очках (возможно) во всем готов угодить своему руководителю, исполнителен;

Андрей Прилепин - 20-25 лет, спортивного телосложения, моряк, романтик, любит свою работу и свою девушку Катю, переживает из-за ссоры с ней;

Катя - 18-25 лет, стройная, красивая, вспыльчивая, любит Андрея.

Эпизоды:

бабушка на почте - 50-70 лет, с добрыми глазами, живёт одна;

участник совещания - мужчина, 30-40 лет, офисный клерк.

Заявку можно отправить на почту poa_1@list.ru в теме указать "Анкета на кастинг на ________(написать на какую роль)".

В письме необходимо указать:

ФИО, возраст, актерский опыт, образование (при наличии), фото (портрет и в полный рост), а также обязательно шоурил/видеовизитка или рассказ на видео о себе (показать разные эмоции) и контактный номер телефона.

Дополнительную информацию по ролям можно посмотреть в постах группы Актерский кастинг Свердловской киностудии (https://m.vk.com/ castingsfs).

СПРАВКА:

Realist Web Fest – первый в России международный фестиваль web-сериалов, организованный мультимедийным проектом Digital, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа. Участниками и гостями фестиваля Realist Web Fest станут не только создатели web-сериалов из России и других стран мира, но и профессионалы digital-индустрии – представители международных веб-фестивалей и онлайн-платформ, продюсеры и дистрибьюторы, интернет-эксперты, режиссеры, актеры и сценаристы, занимающиеся производством и продвижением web-контента.

Ранее сообщалось, что восемь студенческих команд российских и зарубежных киношкол будут снимать пилотные серии веб-сериалов в каждом районе Нижнего Новгорода.

