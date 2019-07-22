Нижегородский ЦСМ подготовил полезные советы по выбору растворимого кофе Общество

Эксперты Нижегородского ЦСМ подготовили полезные советы по выбору растворимого кофе, день которого отмечается 24 июля.

"Какой бы вариант кофе вы не выбрали – стоит обратить внимание на этикетку: в названии обязательно должен быть указан "растворимый кофе". Также на продукт существует ГОСТ 32776-2014, и если он указан на упаковке, то содержание кофеина должно быть не менее 2,3%", - дает совет директор регионального ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

По способу производства растворимый кофе подразделяют на порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Последний - самый дорогой, зато больше других похож на натуральный. Внешний вид каждого из концентратов отличается, но требования ГОСТа одинаковы ко всем трем видам.

• Цвет: однородный, от светло- до темно-коричневого.

• Вкус и аромат: ярко-выраженные, свойственные только этому продукту. В продукте не должно быть посторонних примесей – если в аромате вы ощущаете посторонний запах, значит, в порошок добавили что-то еще, и в следующий раз от покупки такого кофе лучше воздержаться.

• Хороший растворимый кофе должен полностью растворяться в воде или молоке, не оставляя осадка.

Неправильное хранение сказывается на вкусе и аромате кофе, поэтому важно соблюдать определенные условия хранения:

- Кофе легко вбирает в себя посторонние запахи, поэтому храните его подальше от специй и других пахучих продуктов.

- Не храните растворимый кофе в пакете. После всех этапов обработки в нем почти не остается натуральных ароматических веществ, и в открытой таре аромат быстро исчезает (по этой же причине рекомендуется покупать кофе только в стеклянных банках).

- Не оставляйте банку с кофе под прямыми солнечными лучами.

- Смешивать разные сорта кофе или засыпать свежий кофе в емкость, где остался прежний, не рекомендуется - возможно, старый уже пришел в негодность, и тогда вся смесь будет испорчена прогорклостью.

"Оптимальный вариант хранения любого сорта и вида кофе - сухое, возможно, затемненное место, температура воздуха – не выше 20°–23°. Срок годности напитка каждый производитель устанавливает сам", - советует заместитель руководителя ИЦ "Нижегородиспытания" ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Лариса Осокина.