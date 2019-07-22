НПАТ планирует осенью закупить в лизинг 200 автобусов на газомоторном топливе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. Об этом стало известно на заседании совместной комиссии Нижегородской думы 24 июля 2019 года.

Поставка будет разделена на два этапа – в сентябре и ноябре. Договор лизинга будет заключен на семь лет до 2026 года. Депутаты сегодня рассмотрели соответствующие изменения в бюджете на плановый период 2021 года, когда планируется первый лизинговый платеж.

Оформление лизинга стало возможно при финансовом участии Нижегородской области. Расходы по лизингу будут равно разделены между НПАТ, администрацией Нижнего Новгорода и правительством региона.

Как пояснила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Елена Лекомцева, по предварительным подсчетам общая сумма сделки составит 3,337 млрд рублей. Единица техники будет стоить примерно 16 млн рублей.

Директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин обратил внимание на то, что в случае закупки автобусов у отечественных производителей в рамках федеральной программы, цена каждой единицы техники будет снижена на 1,6 млн рублей.

Новые автобусы будут с климат-контролем и развитой телематикой (в каждом автобусе минимум четыре валидатора).

Предложение вызвало неоднозначное отношение депутатов. Многие из них выразили сомнения по поводу необходимости таких больших трат.

"Мы всегда в поисках десятки – 100, 200, 300. А между тем автобусы новые только один рейс, после этого они уже не новые. Через семь лет они и вовсе становятся металлоломом. Другие автобусы просто сломанные стоят у стенки, а мы покупаем новые. Так может выгоднее стабильно выделять определенную сумму на обновление и ремонт подвижного состава, а не закупать автобусы партиями по ценам существенно дороже среднерыночных", - сказал в ходе заседания Марк Фельдман.

Тем не менее депутаты отметили, что новые автобусы городу необходимы. Тем более в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода.

Итоговое решение по данному вопросу депутаты примут заочно при помощи опросных листов в пятницу. После этого, как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, будет оперативно объявлен конкурс, который определит производителя, чьи автобусы будут закуплены. Тогда же будет определен лизинговый оператор.

Ранее сообщалось, дептранс считает, что Нижнему Новгороду необходимо еще 200 автобусов.

Напомним, в 2018 году администрация Нижнего Новгорода осуществила покупку 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.

Как сообщила на заседании Гордумы 24 июля Елена Лекомцева, рост доходов НПАТ с вводом автобусов, закупленных к ЧМ-2018 составил 23%.