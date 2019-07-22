Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге Происшествия

Фото: ПСО Рысь

Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном СУ СК РФ.

Елена Иевлева проживала одна в Нижнем Новгороде в доме на ул.Хохлова. Ее пропажу заметили родственники в феврале 2019 года и обратились в полицию и волонтерам.

Сегодня, 24 июля 2019 году в следственном комитете сообщили, что в овраге на улице Александровская Слобода местный житель обнаружил останки женщины. Следователи полагают, что это может быть тело погибшей Елены Иевлевой.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится доследственная проверка.