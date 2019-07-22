Последние новости рубрики Происшествия
24 июля 2019 16:59  [97] Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге
24 июля 2019 14:16  [285] Мальчики-подростки пропали сутки назад в Спасском районе (Найдены живыми)
24 июля 2019 13:49  [128] Нижегородец, обидевшись на гостью, убил ее молотком и скалкой, - СК
23 июля 2019 15:32  [2128] Провал на Трудовой, в котором оказалась машина нижегородки, устранят до конца дня
23 июля 2019 15:00  [717] Припаркованный автомобиль провалился под асфальт в Нижнем Новгороде
23 июля 2019 11:44  [424] Водитель ВАЗа, столкнувшись с Lexus, врезался в толпу людей на Бору; погибла женщина
23 июля 2019 09:39  [376] Обвиняемый в жестоком убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей пойдет под суд, - СУ СК по Нижегородской области
22 июля 2019 17:21  [362] Не теряйте бдительность: три нижегородца пострадали на аттракционах этим летом
22 июля 2019 13:41  [224] Бездомная пенсионерка, обокравшая 90-летнего нижегородца, получила два года колонии
22 июля 2019 13:28  [463] Выстрел в голову и федеральный розыск: подозреваемого в покушении на убийство в Борском районе задержали спустя восемь лет
Происшествия

Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге

24 июля 2019 16:59  [97] Происшествия

Фото: ПСО Рысь

Тело предположительно пропавшей полгода назад нижегородки нашли в овраге. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном СУ СК РФ.

Елена Иевлева проживала одна в Нижнем Новгороде в доме на ул.Хохлова. Ее пропажу заметили родственники в феврале 2019 года и обратились в полицию и волонтерам.

Сегодня, 24 июля 2019 году в следственном комитете сообщили, что в овраге на улице Александровская Слобода местный житель обнаружил останки женщины. Следователи полагают, что это может быть тело погибшей Елены Иевлевой.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится доследственная проверка.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph