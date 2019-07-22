Председатель ЗС НО Евгений Лебедев проведет личный прием граждан на Бору 26 июля Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев проведет прием граждан по личным вопросам 26 июля в 14:00 в поселке Керженец городского округа г. Бор (ул. Клубная, д.17, Керженецкий сельский клуб). Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе приема будут рассмотрены вопросы, связанные с водоснабжением и электроснабжением, установкой контейнеров в частном секторе, улучшением материально-технической базы сельского клуба, оказанием адресной материальной помощи.

Отметим, что в ходе предыдущего приема граждан в мае были даны разъяснения по вопросам капитального ремонта, зачисления платы за отопление и электроэнергию в многоквартирном доме, за вывоз твердых бытовых отходов.