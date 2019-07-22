Рост активности клещей отмечается в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество случаев укусов клещей в Нижегородской области за неделю увеличилось в два раза.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в лечебные учреждения с укусами клещей обратилось около 700 нижегородцев, что в два раза больше, чем неделей ранее.

По данным ведомства, наибольшее количество присасывания клещей регистрировалось на территории лесных массивов (37% от общего количества), сел и деревень (27%), придомовых территориях (17,5%), садово-огородных участках (10,2%).



На территориях кладбищ нижегородцы подвергались укусам клещей в 2,9% случаев, на пляжах — в 1,8% и в парках — в 1,6%.

В настоящее время, как и в начале июля, зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился путем употребления некипяченого козьего молока, еще три человека (из Шахунского и Ветлужского районов) не сдали клещей на исследование.

Кроме того, сейчас в области зарегистрировано 33 случая заболеваемости клещевым боррелиозом — это на уровне прошлого года и на шесть случаев больше, чем в середине июля.