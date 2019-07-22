Последние новости рубрики Общество
25 июля 2019 13:01  [93] Рост активности клещей отмечается в Нижегородской области
25 июля 2019 13:01  [82] Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста
25 июля 2019 12:18  [152] Нижегородские власти борются с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона
25 июля 2019 12:10  [109] Новая микробиологическая лаборатория открылась в Нижнем Новгороде
25 июля 2019 10:42  [130] Кованый козырек с дома на Сергиевской нижегородская мэрия подарила музею завода "Красное Сормово"
25 июля 2019 09:54  [194] Должников за отопление и горячую воду в Дзержинске могут выселить из квартир
25 июля 2019 09:25  [141] "Нижегородских следователей всегда отличали высочайший профессионализм и компетентность!" – Глеб Никитин
24 июля 2019 19:18  [301] Нижний сегодня: главные события дня
24 июля 2019 18:48  [146] "Внедрение раздельного сбора мусора должно стать частью экологического воспитания", - Глеб Никитин
24 июля 2019 18:44  [206] Фонтан на ул. Рокоссовского планируется восстановить ко Дню Нижнего Новгорода
Общество

Рост активности клещей отмечается в Нижегородской области

25 июля 2019 13:01  [93] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество случаев укусов клещей в Нижегородской области за неделю увеличилось в два раза.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в лечебные учреждения с укусами клещей обратилось около 700 нижегородцев, что в два раза больше, чем неделей ранее.

По данным ведомства, наибольшее количество присасывания клещей регистрировалось на территории лесных массивов (37% от общего количества), сел и деревень (27%), придомовых территориях (17,5%), садово-огородных участках (10,2%).

На территориях кладбищ нижегородцы подвергались укусам клещей в 2,9% случаев, на пляжах — в 1,8% и в парках — в 1,6%.

В настоящее время, как и в начале июля, зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился путем употребления некипяченого козьего молока, еще три человека (из Шахунского и Ветлужского районов) не сдали клещей на исследование.

Кроме того, сейчас в области зарегистрировано 33 случая заболеваемости клещевым боррелиозом — это на уровне прошлого года и на шесть случаев больше, чем в середине июля.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph