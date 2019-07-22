Нектарины с плодожоркой завезли в Нижегородскую область

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Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в свежих нектаринах выявлена восточная плодожорка. Продукция поступила из Республики Узбекистан, общий вес - 18,95 тонн.
Тем самым было нарушено решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований. Наличие карантинного объекта по результатам лабораторной экспертизы подтверждено испытательным центром ФГБУ "Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора".
С 22 июля 2019 года сотрудниками управления выпуск данной партии нектаринов запрещен.
Ранее сотрудники управления Роспотребнадзора рассказали, сколько в области фальсифицированного молока.
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