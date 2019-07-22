Последние новости рубрики Общество
25 июля 2019 16:40  [28] Правительство предлагает нижегородцам оценить состояние ценовой конкуренции в регионе
25 июля 2019 16:29  [42] Нижегородский перевозчик-нелегал накопил штрафов на 5 млн рублей
25 июля 2019 15:52  [90] Строительство первых проблемных домов началось в ЖК "Новинки Smart City"
25 июля 2019 14:40  [120] Инициативная группа нижегородцев призвала власти развивать все виды общественного транспорта
25 июля 2019 14:37  [131] После обращения нижегородцев на портал "Команда правительства" ОКН в Балахне очищен от рекламы
25 июля 2019 14:29  [131] Оздоровительный лагерь "Надежда" в Сергаче кормил детей в антисанитарных условиях
25 июля 2019 14:27  [139] Нижегородское ГУ МЧС организует круглосуточное дежурство в дни памяти Серафима Саровского
25 июля 2019 13:01  [250] Рост активности клещей отмечается в Нижегородской области
25 июля 2019 13:01  [196] Неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в районе нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" в знак протеста
25 июля 2019 12:18  [231] Нижегородские власти борются с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона
Общество

Правительство предлагает нижегородцам оценить состояние ценовой конкуренции в регионе

25 июля 2019 16:40  [28] Общество

Правительство Нижегородской области предлагает нижегородцам оценить состояние ценовой конкуренции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В соответствии со Стандартом развития конкуренции проводится мониторинг состояния конкурентной среды в области. Опрос потребителей представляет собой изучение уровня удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции, удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг.

"Разумная ценовая политика напрямую влияет на качество жизни граждан. Важно знать, насколько нижегородцы довольны текущей ситуацией. Исходя из этого, в рамках полномочий регионального правительства, мы будем разрабатывать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции", - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

В рамках мониторинга также проводится опрос предпринимателей о состоянии конкурентной среды и наличия административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности.

Принять участие в опросах можно, заполнив анкеты до 15 сентября на сайте правительства.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, Глеб Никитин подчеркнул, что "совместная задача антимонопольного ведомства и правительства – социально-экономического развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".

"Цены на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской области", - отметил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph