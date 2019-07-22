Правительство предлагает нижегородцам оценить состояние ценовой конкуренции в регионе Общество

Правительство Нижегородской области предлагает нижегородцам оценить состояние ценовой конкуренции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В соответствии со Стандартом развития конкуренции проводится мониторинг состояния конкурентной среды в области. Опрос потребителей представляет собой изучение уровня удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции, удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг.

"Разумная ценовая политика напрямую влияет на качество жизни граждан. Важно знать, насколько нижегородцы довольны текущей ситуацией. Исходя из этого, в рамках полномочий регионального правительства, мы будем разрабатывать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции", - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

В рамках мониторинга также проводится опрос предпринимателей о состоянии конкурентной среды и наличия административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию текущей деятельности.

Принять участие в опросах можно, заполнив анкеты до 15 сентября на сайте правительства.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, Глеб Никитин подчеркнул, что "совместная задача антимонопольного ведомства и правительства – социально-экономического развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".

"Цены на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской области", - отметил он.