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Общество

Новый спортивно-игровой комплекс в Автозаводском районе станут охранять круглосуточно

25 июля 2019 16:51  [73] Общество
Проект площадки

Проект площадки

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Трехметровый забор и круглосуточную охрану создадут для безопасности на новой спортивно-игровой площадке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такие меры предпримут после того, как местные жители выразили опасения по поводу пребывания на данной территории района. По словам жителей, вечером тут собирались люди, которые принимали алкоголь. При разработке проекта площадки эти мнения учли.

В начале июля сообщалось, что новый комплекс создадут на втором парковом озере (проспект Молодежный) к 1 сентября.

В качестве мер безопасности площадку окружат трехметровым забором и установят круглосуточную охрану. На территории комплекса будет выложено травмобезопасное покрытие.

Напомним, что на площадке расположится скалодром, фитнес-треки, спортивный комплекс "Ловкость леопарда", степ-платформы, различные тренажеры, шведские стенки, лестничные комплексы, комплекс для детей из полосы препятствий, а также различные качели и карусели.

Представитель подрядчика ранее говорил, что площадки такого уровня есть только в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

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