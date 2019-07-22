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Происшествия

Группе подростков, нападавшей и стрелявшей по жителям Мещеры, устроили самосуд

26 июля 2019 09:45  [1427] Происшествия
Микрорайон Мещерское озеро

Микрорайон Мещерское озеро

Фото: С сайта http://anatoliygrachev.ru

Группа подростков, которая избивала жителей микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде, а также применяла огнестрельное оружие против граждан, сама стала жертвой нападения. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

В преступлениях подозреваются подростки, возраст которых варьируется от 13 до 17 лет. В настоящее время на них поступило шесть обращений от граждан. Одно из них касается инцидента, произошедшего 18 июля текущего года, когда 16-летний участник группы в ходе конфликта выстрелил в местного жителя. Еще одно преступление произошло 25 мая – подростки избили хозяина торговой точки. Однако этот потерпевший, в отличие от потерпевшего с огнестрельным ранением, не стал обращаться в полицию, но в поле зрения МВД попало видео, снятое очевидцами на камеры мобильных телефонов.

По поводу обращений очевидцев и одного из потерпевших организованы проверки, по результатам которых полиция примет процессуальное решение.

Между тем, телекомпании "Волга" удалось узнать, что данная группа подростков сама подверглась нападению со стороны сверстников. Напавшие сняли на камеру мобильного телефона признание подростков в том, что они прекратят агрессивные действия.

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Теги:
Дети МВД
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