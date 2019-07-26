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Культура и отдых

Конкурс музыкальных групп стартовал в Нижегородской области

26 июля 2019 11:42  [95] Культура и отдых

Конкурс музыкальных групп стартовал в Нижегородской области в рамках молодежного фестиваля "Высота". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Любой музыкальный коллектив может попробовать свои силы и побороться за возможность выступить на главной сцене фестиваля.

Участникам необходимо до 5 августа заполнить заявку и выложить в социальной сети ВКонтакте пост с подписью "Я участвую в отборе музыкантов на фестиваль "Высота"". В нем требуется представить 20-минутный плейлист из треков, с которыми группа планирует выступить на фестивале.

Заявку можно подать в одной из двух категорий - музыкальное сопровождение и биты, песня.

С 5 по 18 августа члены жюри выберут двух победителей и десять финалистов для народного голосования, по итогам которого определятся еще два победителя.

Сам фестиваль состоится на площади Минина и Пожарского 31 августа. Четыре победителя выступят в течение 20 минут на главной сцене.

Напомним, фестиваль нижегородских музыкальных групп пройдет в рамках празднования Дня Города. 

СПРАВКА:

"Высота" - это первый фестиваль, посвященный молодежным трендам и отображающий разнообразие молодежной культуры Нижегородской области. Мероприятие организовано Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области при поддержке правительства региона.

В рамках программы будет работать семь тематических зон:

- зона "Стрит-арт" – площадка, где нижегородские художники создадут уникальную экспозицию;

- зона "Спорт" – площадка различных танцевальных направлений, йоги, открытого кубка по уличной атлетике, стритлифтинга и ОФП;

- зона "Автофест" - все для любителей автомобильной техники, автодром и лекции от представителей мото- и авто-салонов;

- зона "Лекторий" - лекции от спикеров и презентации молодежных проектов к 800-летию города;

- зона "Киберспорт" - площадка, где каждый сможет показать свои умения в компьютерных состязаниях;

- зона "Национальные общины" - площадка с традиционными костюмами, музыкой и танцами;

- зона "Урбан" объединит тех, кто следит за модой.

Вход свободный.

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