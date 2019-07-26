Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2% за I полугодие 2019 года Экономика

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2% за январь-июнь 2019 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.

В обрабатывающих производствах рост составил 7,1%.

Химическая промышленность

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наибольший прирост в первом полугодии 2019 года зафиксирован в химической отрасли. Индекс производства химических веществ за шесть месяцев вырос на 35,5%, а именно нефтепродуктов – более чем на 18%.

"Рост объемов производства связан с положительной динамикой отгрузки на "Сибур-Нефтехиме", "Сибур-Кстове", "Заводе синтанолов", "Оргхиме", а также с выходом на проектную мощность комплекса по выпуску поливинилхлорида на "Русвиниле", - пояснил губернатор.

Глеб Никитин отметил, что рост в химической отрасли также вызван появлением новых производств в Нижегородской области: сополимерных акриловых дисперсий (ООО "Компания Хома"), диметилового эфира (ООО "АЭРОЗОЛЕКС"), цианида натрия (ЗАО "Корунд-Циан"). Кроме того, после планового ремонта на полную мощность вышел ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Глава региона напомнил, что в 2018 году благодаря росту объемов производства, а также открытию новых предприятий и линий в промышленности Нижегородской области было создано пять тысяч рабочих мест.

"Я считаю, что это и есть главная цель развития промышленности в регионе – открытие рабочих мест, рост доходов сотрудников В промышленности занят каждый четвертый работающий нижегородец, это огромная часть населения региона. Кроме того, доходы бюджета, а значит, и расходы области на социальную сферу, тоже напрямую зависят от успехов нижегородских предприятий", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Именно поэтому развитие реального сектора экономики – главная задача и для правительства области, и для меня, как руководителя региона. В долгосрочной перспективе именно от этого будет зависеть будущее Нижегородской области", - добавил он.

Легкая промышленность

По информации регионального минпрома, в первом полугодии 2019 года рост зафикисирован также в лёгкой промышленности. В частности, почти на 13% увеличилось производство текстиля. Это, в том числе, связано с ростом отгрузки на ОАО "Канат" - основного производителя крученых изделий из натуральных и синтетических волокон. Предприятие получило господдержку в виде субсидии на развитие производства, инвестировав в 2018 году в модернизацию оборудования 8,1 млн рублей.

Производство кожи и изделий из кожи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 8,7%. Нижегородским минпром связывает рост с привлечением давальческого сырья на предприятии ООО "КАРАВАН-СК".

Прирост объемов производства в разных отраслях

В январе-июне 2019 года прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался также на предприятиях, занимающихся производством транспортных средств (29,7%), готовых металлических изделий (22,7%), резиновых и пластмассовых изделий (16,4%).

По данным Росстата, общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь - июнь 2019 года составил 722 млрд 909 млн рублей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В обрабатывающей промышленности этот показатель составил 652 млрд 297 млн рублей, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

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По словам Владимира Путина, "Двенадцать национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".