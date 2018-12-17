Глеб Никитин пригласил нижегородских предпринимателей к участию в программах по развитию экспортного потенциала Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил предпринимателей региона принять участие в программах по развитию экспортного потенциала. Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнес-сообществом области 17 декабря на Нижегородской ярмарке.

В частности, Глеб Никитин рассказал предпринимателям и руководителям предприятий о возможностях национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Этот проект направлен на то, чтобы обеспечить международную конкурентоспособность российских товаров и их присутствие на внешних рынках. В масштабе страны объём средств, предусмотренных на реализацию этого проекта на 2019-2024 годы, составляет 1 триллион рублей. Его значимость для экономики региона трудно переоценить, поскольку он направлен, прежде всего, на поддержку промышленности, доля которой в ВРП составляет более 30%", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что основным инструментом поддержки станут комплексные субсидии на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности.

"Это главный инструмент поддержки Минпромторга России на среднесрочную перспективу. Показателем результативности корпоративных программ станет увеличение объёма экспортной выручки", - добавил Глеб Никитин.

Он пояснил, что сбор заявок по этому виду поддержки региональное правительство проводит до 18 февраля 2019 года. До 2 апреля власти должны подготовить и направить в федерацию предложения региона по включению предприятий в единый перечень по стране.

"Шанс получить субсидию получат предприятия, которые заявят большее значение показателя по росту объёмов экспорта к 2024 году. Таким образом, чем больше доля экспорта в выручке, тем больше шансов на победу", - пояснил губернатор.

Также Глеб Никитин рассказал предпринимателям о преимуществах особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и пригласил их к размещению своих производств в будущих нижегородских площадках.

Губернатор пояснил, что ОЭЗ будет наделена специальным юридическим статусом, который даст её резидентам ряд налоговых льгот: нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, а также льготные налоговые ставки на прибыль - 3% в первые пять лет, 8% - в следующие пять лет и 15,5% в последующие годы.

Резиденты ТОСЭР, в свою очередь, могут рассчитывать на преференции в виде освобождения от налогов на землю и имущество, а также снижения ставки по налогу на прибыль. Для них ставка будет составлять 5% в первые пять лет и 12-13% в следующие пять. Кроме этого, ставка по страховым взносам будет снижена до 7,6%.



"Так что мы уже сейчас приглашаем вас задуматься о размещении своих производств на этих особых территориях. По оценке экспертов, издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже", - резюмировал глава региона.

Напомним также, что в июле 2018 года комиссия при минэкономразвития России одобрила создание двух ТОСЭР в Нижегородской области в городе Володарск и рабочем поселке Решетиха. Правительство Нижегородской области также ведёт работу по подготовке заявки на создание ТОСЭР в Заволжье.