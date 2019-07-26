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Культура и отдых

Более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде

26 июля 2019 12:33  [109] Культура и отдых

Фото: Анастасия Макарычева

Более 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях III фестиваля нового российского кино "Горький fest". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Всего в рамках фестиваля было задействовано более 20 площадок, где прошло 115 кинопоказов. В том числе нижегородцы и гости города смогли увидеть 37 конкурсных фильмов", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Одним из центральных событий "Горький fest" в этом году стало шоу актера Александра Петрова "#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ" на стадионе "Нижний Новгород". Нам удалось воплотить эту смелую задумку в жизнь", - добавил он.

Фестиваль завершился показом документального фильма "Оперение" о студии творческого развития детей под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского и концертом Гоши Куценко на сцене летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной.

Напомним, церемония закрытия прошла 25 июля 2019 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М.Горького.

Гран-при фестиваля жюри "Горький fest" присудило фильму "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо. Награду "За лучшую мужскую роль" получил исполнитель главной роли в фильме Данил Стеклов. Приз за вклад в развитие современного кинематографа получил Константин Хабенский.

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