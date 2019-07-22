Фильм "Амбивалентность" стал лучшим на "Горький fest" Культура и отдых

Фильм "Амбивалентность" стал лучшим на фестивале "Горький fest". Закрытие III фестиваля нового российского кино прошло 25 июля 2019 года в нижегородском государственном академическом театре драмы.



Жюри присудило Гран-при фестиваля фильму "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо. Фильм получил сразу две награды, в том числе "За лучшую мужскую роль" (получил актер Данил Стеклов - исполнитель главной роли).

Актриса Дарья Екамасова отметила, что в течение фестивальной недели особенно приятно было наблюдать неизменно полные залы и поблагодарила за это нижегородских зрителей.

"Конкурсная программа "Встряска" была настолько многогранной, бесконечно разной. Что же касается номинации за лучшую мужскую роль, то хочу сказать, что для меня актерская профессия - это, по сути, вечный, постоянный путь в гору, и у этой горы как будто бы нет вершины, это просто всегда очередная ступень. Название фильма, в котором сыграл артист, которого мы выбрали, можно трактовать как некое противоречие, двойственность, но у нас никакого противоречия не было - мы единодушно выбрали тебя, Данил Стеклов, ты надежда российского кинематографа!" – отметила она.

Лауреаты III фестиваля "Горький fest":

Приз за вклад в развитие современного кинематографа - Константину Хабенскому

Лучший фильм – "Амбивалентность", режиссер Антон Бильжо

Лучший режиссер – "Рекрут", режиссер Игорь Цой

Лучший оператор – Юрий Никогосов, web-сериал "В постели", режиссер Шота Гамисония

Лучший сценарий – "Замыкание", режиссер и сценарист Татьяна Эверстова

Лучший актер – Данил Стеклов, "Амбивалентность", режиссер Антон Бильжо

Лучшая актриса – Надежда Лумпова, "Кальмар", режиссер Лидия Кондратюк



Специальные призы жюри

Диплом фильму "Ничего личного", режиссер Евгений Милых: "За поиск новых ярких персонажей"

Диплом с формулировкой "С надеждой на полный метр" и Грант на защиту интеллектуальной собственности от компании n’RIS - фильм "Гекко", режиссер Никита Лойк.

Организаторы напомнили, что в дни фестиваля работал открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной, ставший отдельным, впечатляющим и по-настоящему зрительским событием для города и киносмотра. Закрылась летняя киноплощадка концертом Гоши Куценко.

Кроме того, в дни фестиваля, с 19 по 25 июля, работали 15 городских и областных площадок: кинотеатры "Орленок", "Буревестник", "Смена", "Зарница", "Рекорд", арт-кластер "Кинофактура", арт-пространство в бывшей фабрике "Маяк" и галерея "Futuro".

Открытие III фестиваля "Горький fest" состоялось 19 июля 2019 года.