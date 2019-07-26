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Происшествия

Один год получил нижегородец, который уснул за рулем и попал в ДТП

26 июля 2019 13:24  [57] Происшествия

Один год получил нижегородец, который уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 июля 2019 года.

Судом установлено, что в сентябре 2018 года 55-летний водитель внедорожника двигался по автотрассе из Нижнего Новгорода в Богородск. Находясь под воздействием лекарственных препаратов, заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двигавшимся автомобилем, водитель и пассажир которого получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Приговором Богородского городского суда он осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершивший ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил нижегородцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год.

С виновника ДТП в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 700 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, шесть человек пострадали в Нижнем Новгороде 22 июля из-за водителей автобусов.

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