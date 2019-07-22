Шесть человек пострадали в Нижнем Новгороде 22 июля из-за водителей автобусов Общество

Шесть человек пострадали в Нижнем Новгороде 22 июня из-за водителей автобусов Фото: НИА Нижний Новгород

Шесть человек пострадали в Нижнем Новгороде 22 июля из-за водителей пассажирских автобусов. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Наибольшее количество пострадавших пассажиров зарегистрировано в результате столкновения автобусов ПАЗ на пр-те Ленина. ДТП произошло в 15:30. В УГИБДД пояснили, что водитель ПАЗа (маршрут №83) столкнулся с ПАЗом маршрута №37. Пострадали пассажиры маршрутки №83: две женщины (59 и 49 лет) и мужчина (33 года) травмировали головы.

Еще одна маршрутка ПАЗ (№78) на ул. Родионова съехала с обочины в кювет. В результате пострадала 36-летняя женщина-пассажир пассажир: ей диагностировали ушиб ноги.

Водитель маршрутки №40, проезжая по ул. Веденяпина, резко затормозил, из-за чего 82-летняя пассажирка упала и в больнице ей поставили диагноз "ушиб левой ноги".

Водитель ЛиАЗа (маршрут №105) на пр-те Гагарина совершил наезд на 49-летнюю женщину, стоящую на проезжей части. Женщину на месте происшествия осмотрели врачи скорой помощи и, диагностировав ушиб бедра, отпустили домой.