"Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

"Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ выделит из резервного фонда более 13 млрд рублей. Эти деньги станут бюджетными инвестициями в строительство шести стадионов. Речь идет о стадионах в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре и Саранске.

В частности, средства необходимы для завершения расчетов с генеральными подрядчиками, которые осуществляли строительство этих стадионов.

Как отмечается в распоряжении правительства РФ, речь идет в том числе об исполнении заключенных госконтрактов на выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах.

Контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований возложен на минспорт, который должен представить доклад до 1 февраля 2020 года.

Напомним, что в соответствии с Концепцией наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 федеральный бюджет станет поддерживать стадион "Нижний Новгород" на 100% в 2019 году, а в 2020-2023 годах – на 95%. Эксплуатационные расходы будут оплачены за счет средств регионального бюджета.

Напомним также, что объект введен в эксплуатацию в конце марта 2018 года. Стоимость строительства стадиона составила около 17 млрд рублей.