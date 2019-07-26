Последние новости рубрики Экономика
26 июля 2019 14:43  [88] Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"
26 июля 2019 14:02  [99] "Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства
26 июля 2019 13:49  [150] "Строительство комплекса по переработке полипропилена в Кстове позволит создать новые рабочие места в регионе", - Глеб Никитин
26 июля 2019 12:40  [105] Нижегородский пищепром в I полугодии увеличил производство на 12% - до 56,5 млрд рублей
26 июля 2019 12:08  [105] Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2% за I полугодие 2019 года
25 июля 2019 11:47  [265] Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса — в лидерах рейтинга Markswebb
24 июля 2019 19:09  [1014] ГАЗ хочет создать в Нижнем Новгороде производство инновационного электротранспорта
23 июля 2019 10:49  [558] Комплекс испытаний ракетных двигателей может появиться на месте будущего космодрома в Нижегородской области
22 июля 2019 14:48  [274] Альфа-Банк организовал выпуск АФК "Система" объемом 10 млрд рублей
21 июля 2019 12:15  [296] "Профессия металлурга всегда пользовалась заслуженным уважением", - Глеб Никитин
Экономика

"Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства

26 июля 2019 14:02  [99] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

"Стадион Нижний Новгород" получит от федерации дополнительные средства. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ выделит из резервного фонда более 13 млрд рублей. Эти деньги станут бюджетными инвестициями в строительство шести стадионов. Речь идет о стадионах в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре и Саранске.

В частности, средства необходимы для завершения расчетов с генеральными подрядчиками, которые осуществляли строительство этих стадионов.

Как отмечается в распоряжении правительства РФ, речь идет в том числе об исполнении заключенных госконтрактов на выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах.

Контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований возложен на минспорт, который должен представить доклад до 1 февраля 2020 года.

Напомним, что в соответствии с Концепцией наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 федеральный бюджет станет поддерживать стадион "Нижний Новгород" на 100% в 2019 году, а в 2020-2023 годах – на 95%. Эксплуатационные расходы будут оплачены за счет средств регионального бюджета.

Напомним также, что объект введен в эксплуатацию в конце марта 2018 года. Стоимость строительства стадиона составила около 17 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph