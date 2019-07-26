Количество парковочных мест увеличится на ул.Медицинской по просьбе нижегородцев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Количество парковочных мест увеличится на ул.Медицинской по просьбе нижегородцев на встрече с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

"В настоящее время здесь идут работы по организации парковочных карманов, поскольку зачастую люди паркуются на газонах, а это неправильно", - сообщил глава Советского района Владимир Исаев, инспектируя ход работ.

Далее подрядчики продолжат работу в сторону ул. Нартова.

В ходе инспекции Владимир Исаев также сообщил, что в районе продолжается программа ямочного ремонта. На данный момент в порядок привели более половины дорог из списка этого года.

Ранее глава Автозаводского района рассказал, что Владимир Панов потребовал от районных глав "чаще выезжать к людям".