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Экономика

Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"

26 июля 2019 14:43  [87] Экономика

Международное агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный". Данные агентства приводит пресс-службе губернатора и правительства региона.

Агентство также подтвердило рейтинг области по международной шкале на уровне Ba3.

"Подтверждение рейтинга эмитента на уровне Ba3 и изменение прогноза на "позитивный" со "стабильного" отражает более высокие, чем ожидалось ранее, темпы роста доходов и ожидания Moody's в отношении улучшения показателей долга благодаря более эффективному налоговому администрированию", - приводит данные агентства пресс-служба правительства.

В пресс-службе добавили, что аналитики прогнозируют продолжающийся рост доходов и жесткий контроль над текущими расходами уменьшат долговую нагрузку и снизят риск рефинансирования.

"Рейтинги инвестиционной категории являются сигналом для кредиторов и инвесторов к включению ценных бумаг в свои кредитные и инвестиционные портфели", - отметили в региональном министерстве финансов.

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