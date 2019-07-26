Moody’s изменил прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный"

Международное агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингу Нижегородской области со "стабильного" на "позитивный". Данные агентства приводит пресс-службе губернатора и правительства региона.
Агентство также подтвердило рейтинг области по международной шкале на уровне Ba3.
"Подтверждение рейтинга эмитента на уровне Ba3 и изменение прогноза на "позитивный" со "стабильного" отражает более высокие, чем ожидалось ранее, темпы роста доходов и ожидания Moody's в отношении улучшения показателей долга благодаря более эффективному налоговому администрированию", - приводит данные агентства пресс-служба правительства.
В пресс-службе добавили, что аналитики прогнозируют продолжающийся рост доходов и жесткий контроль над текущими расходами уменьшат долговую нагрузку и снизят риск рефинансирования.
"Рейтинги инвестиционной категории являются сигналом для кредиторов и инвесторов к включению ценных бумаг в свои кредитные и инвестиционные портфели", - отметили в региональном министерстве финансов.
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