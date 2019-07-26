Более 80 сотрудников АПЗ предпенсионного возраста отправятся в санаторий за счет завода Общество

ВЦСПС Фото: С сайта ВЦСПС

Более 80 сотрудников АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" предпенсионного возраста отправятся в санаторий за счет завода. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В связи с проведением пенсионной реформы в России с 2019 года в ряде законодательных актов было закреплено новое понятие – "предпенсионный возраст". Он устанавливается за пять лет до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по выслуге лет. Для данной категории лиц согласно приказу Минтруда России предусмотрены дополнительные льготы – путевки на санаторно-курортное лечение.

"Наше предприятие начало работу по данному направлению с апреля 2019 года. Была создана комиссия по организации отдыха данной категории граждан. В рамках программы на эти цели выделено около 5 млн рублей, которые будут компенсированы предприятию в конце года из Фонда социального страхования", - пояснила заместитель председателя первичной профсоюзной организации АПЗ Лидия Тофт.

Санаторно-курортное лечение могут получить только работающие сотрудники предпенсионного возраста. В стоимость путевки входит проживание в стандартном номере от 14 до 21 дня, питание, полноценное лечение согласно санаторно-курортной карте. Люди сами выбирают период, когда они желают отдохнуть, но строго в свой ежегодный отпуск.

Услуги по программе оздоровления лиц предпенсионного возраста Арзамасскому приборостроительному заводу предложили три санатория: "Имени ВЦСПС", "Городецкий" в Нижегородской области и "Мотылек", расположенный в Анапе. Дорога до лечебного учреждения и обратно оплачивается самостоятельно.