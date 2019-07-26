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Общество

Планетарный сканер приобретут для Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина в рамках нацпроекта "Культура", - Глеб Никитин

26 июля 2019 15:58  [118] Общество

Планетарный сканер ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35приобретут для Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина в рамках нацпроекта "Культура". Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоимость сканера вместе с программным обеспечением составлять почти 6 млн рублей.

"Ленинка" - одна из крупнейших областных библиотек России с фондом более 4 миллионов единиц хранения. Около 2 миллионов изданий входят в состав Национального библиотечного фонда России. Это культурное достояние не только Нижегородского региона, но и всей страны. При этом на данный момент оцифрованы только около 0,25% фонда", - отметил Глеб Никитин. "Использование нового сканера даст возможность сохранить и включить уникальные издания из фонда Нижегородской областной научной библиотеки в федеральные проекты по цифровизации, войти в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), и участвовать в формировании информационного пространства в сфере культуры, обеспечить свободный доступ удаленных пользователей к национальным книжным богатствам. В первую очередь будут оцифровываться книжные памятники и газеты, с которыми сотрудничал Максим Горький. Это поможет надежнее сохранить это наследие для потомков, а также поможет исследователям", - добавил губернатор.

Стоит отметить, что собрание рукописных и старопечатных книг, хранящееся в фонде отдела редких книг и рукописей, уникально. Здесь можно найти первопечатную книгу России "Апостол" Ивана Федорова, ценнейший источник по истории Нижегородского края "Латухинскую степенную книгу", рукопись-автограф епископа Дмитрия Ростовского, книги с автографами выдающихся общественных деятелей, ученых, писателей – Некрасова, Писемского, Соловьева, Витте, Кони, Горького и многих других.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта "Культура" Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

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