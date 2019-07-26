Более 1 800 пловцов примут участие в международном заплыве в Нижнем Новгороде Спорт

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Более 1 800 пловцов примут участие в четвертом международном заплыве по Волге "X-WATERS Volga – 2019" в Нижнем Новгороде 28 июля. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Это пловцы из 150 городов и 14 стран (Белоруссия, Украина, Литва, Казахстан, Великобритания, Германия, Швеция, Ирландия, Нидерланды, Испания, Кипр, Турция, Бразилия и Сингапур).

Участники будут преодолевать три дистанции на выбор: 1 км (старт с песчаного пляжа на Мочальном острове в 14:00), 3 км (старт с секретного пляжа в 15:10) и 5 км (старт с пляжа в районе Борского моста). Финиш всех заплывов на Нижневолжской набережной возле катера "Герой". В 18:00 на площадке у катера пройдет праздничная программа с награждением победителей.

Как отметил один из организаторов мероприятия, председатель комиссии по физкультуре и спорту Президиума регионального политсовета НРО "Единой России", депутат Законодательного собрания области Андрей Тарасов, Международный заплыв "X-WATERS VOLGA" проходит на высоком уровне, все больше и больше спортсменов и любителей принимает в нем участие.

"В этом году зарегистрировано рекордное количество человек – 1 800. На мероприятии обеспечивать безопасность будут 3 кареты скорой помощи, 38 маломерных судов на Волге и охранное агентство совместно с полицией. В Госдуме РФ этот заплыв признан самым массовым в России. С 2018 г. заплыв "X-WATERS VOLGA" включен в календарь спортивных мероприятий Нижегородского региона. Это ярчайшее событие в жизни нашего города, которое стало визитной карточкой в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода", - рассказал он.

В этом году соревнования станут этапом Чемпионата мира на открытой воде среди любителей. В конце года определится тройка лидеров и топ-100 сильнейших пловцов. С этого же года результаты попадают в международный рейтинг пловцов по версии престижной плавательной серии X-WATERS.

Выдача стартовых пакетов будет производиться на стартовой площадке у катера "Герой" 27 июля с 15:00 до 21:00 и в день заплыва - 28 июля с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт. 28 июля в 12:00 на брифинге участникам будут даны рекомендации по прохождению дистанций и соблюдению правил безопасности.

Напомним, в течение дня 28 июля Управление Роспотребнадзора совместно с фондом "СПИД.ЦЕНТР" проведет акцию по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. В ней может принять участие каждый желающий с 11:00 до 16:00. У катера "Герой" будет располагаться мобильный медицинский комплекс, где приглашенные специалисты будут бесплатно консультировать гостей праздника, изъявивших желание пройти тест.