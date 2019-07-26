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Бизнес

Volkswagen с 29 июля по 12 августа приостановит производство в Нижнем Новгороде

26 июля 2019 18:02  [82] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде с 29 июля по 12 августа приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Собеседник добавил, что это будет традиционный полугодовой корпоративный двухнедельный отпуск. Напомним, завод также приостанавливал производство с 9 по 25 января текущего года.

На заводе в Нижнем Новгороде Volkswagen Group Rus производит две модели: Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.

Напомним, что производство автомобилей Skoda Kodiaq стартовало на площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде в начале 2018 года.

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Теги:
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