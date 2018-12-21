Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде с 9 по 25 января приостановит производство Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде с 9 по 25 января приостановит производство и отправит сотрудников в традиционный корпоративный отпуск. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в компании.

Собеседник добавил, что за 2018 год производственная площадка в Нижнем Новгороде выпустила 56,5 тысяч автомобилей.

На заводе в Нижнем Новгороде производятся две модели: Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.

Напомним, что производство автомобилей Skoda Kodiaq стартовало на площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде в начале 2018 года.

При этом в мае текущего года Volkswagen прекратил выпуск модели Jetta в Нижнем Новгороде. Остановка производства связана со сменой поколений модели, которая появится в России в 2019 году и на начальном этапе будет импортироваться.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод также с 9 по 22 января приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный оплачиваемый отпуск.

Во время приостановки производства специалисты ГАЗа осуществят модернизацию и установку нового оборудования для организации серийного выпуска новых моделей легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT".