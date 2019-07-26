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Общество

"Подвиги наших моряков и мастерство кораблестроителей стоят за каждой морской победой России", – Дмитрий Барыкин

28 июля 2019 09:19  [62] Общество
Подвиги наших моряков и мастерство кораблестроителей стоят за каждой морской победой России, – Дмитрий Барыкин

Подвиги наших моряков и мастерство кораблестроителей стоят за каждой морской победой России, – Дмитрий Барыкин

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днём Военно-морского флота

"Товарищи офицеры, мичманы, старшины и матросы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Сегодня мы отмечаем один из самых любимых праздников тысяч нижегородцев – тех, кто несет вахту на страже морских рубежей Родины, кто обеспечивает боевую готовность кораблей и личного состава, кто трудится в судостроительной отрасли и создает оборудование для российского флота.

Заслуги ВМФ перед Отечеством колоссальны, и за каждой морской победой со времен Петра I стоят подвиги российских моряков и мастерство наших кораблестроителей.

Статус России как великой морской державы – это общая огромная ответственность перед памятью предков и будущими потомками, которым нужен сильный Военно-Морской Флот. Отрадно, что Нижний Новгород стал не только колыбелью современных технических разработок для флота, но и Родиной моряков-героев, которыми мы все гордимся.  

От всей души поздравляю с праздником тех, чья жизнь и судьба связаны с российским флотом! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!", - говорится от имени Дмитрия Барыкина в поздравлении, распространённом пресс-службой Думы Нижнего Новгорода.

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