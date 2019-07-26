Молодого мужчину подозревают в избиении до смерти посетителя нижегородского кафе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбудили в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в избиении до смерти посетителя кафе, расположенного на ул. Комарова Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Следователи полагают, что в этот раз инцидент произошел вечером 25 июля 2019 года. Предполагаемый убийца и 39-летний потерпевший поссорились и подозреваемый избил его. Пострадавшего доставили в больницу, где он на следующий день скончался от полученных травм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ).