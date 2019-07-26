Пенсионерка пострадала, упав в нижегородской маршрутке №76, которая резко затормозила

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка пострадала в Нижнем Новгороде, упав в маршрутке №76, которая резко затормозила. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 28 июля в 12:30 на пр-те Героев в Московском районе. У водителя автобуса ПАЗ 320402 стаж был 22 года.

В результате 80-летняя женщина, упав, ушибла лицо. Ее доставили в больницу, где оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, что 22 июля в Нижнем Новгороде из-за водителей автобусов пострадали шесть человек.