"Уверен, что фестиваль стал тем "ключом", который открывает нам двери к гармоничному сосуществованию разных народов", - Евгений Лебедев Культура и отдых

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Спикер регионального парламента Евгений Лебедев принял участие в XV всероссийском фольклорном фестивале "Хрустальный ключ" 27 июля 2019 года в с. Сартаково Богородского района.

Он также принял участие в открытии памятника Преподобному Серафиму Саровскому, а также возложил цветы к памятнику Святому Равноапостольному Великому Князю Владимиру. Кроме того, Евгений Лебедев посетил зал старинных ремесел в музее "Березополье", а также зал, посвящённый истории села и выставочный зал с произведениями современных художников и мастеров.

Евгений Лебедев отметил, что фестиваль "Хрустальный ключ" перерос из областного в международный.

"Уверен, что фестиваль стал тем "ключом", который открывает нам двери к гармоничному сосуществованию разных народов, укрепляя единые ценности духовности и патриотизма. Культура – это национальная память человека, это то, что не дает человеку забыть историю своего края, это то, что дает ему жизненную опору, то, что наполняет жизнь человека смыслом, дает возможность почувствовать духовную связь между поколениями и временами. Сегодня мы не просто говорим о новом этапе становления духовности, но шаг за шагом подкрепляем этот процесс масштабными мероприятиями. И фестиваль "Хрустальный ключ" яркое тому подтверждение", - подчеркнул Евгений Лебедев.

В рамках фестиваля прошли праздничное шествие-парад, народные гуляния, а также большой Гала-концерт.

В празднике приняли участие порядка сорока фольклорных коллективов из регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Сербии, Вьетнама, Ирана, Бангладеша и других стран. В качестве почетных гостей приглашены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка России Лидия Небаба, солист Римской оперы Владислав Чурсин, заслуженный художник России Владимир Галатенко и другие деятели культуры и искусства.

Также в этом году в фестивале традиционно участвовали лауреаты фестиваля "Хрустальный ключ" прошлых лет, лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов. Для лучших народных коллективов фестиваля этого года учредили специальные призы в память о выдающихся исполнителях и постоянных гостях фестиваля Игоре Лученке, Бисере Кирове и Андрее Савельеве.

Цель фестиваля - сохранение особенностей народного творчества, поддержка лучших фольклорных коллективов и исполнителей, знакомство с состоянием фольклорной традиции различных регионов России.