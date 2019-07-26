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Общество

Преобразования в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начинаются в ЦБ Арзамаса

29 июля 2019 12:46  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Масштабные преобразования в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" начинаются в центральной городской больнице (ЦГБ) Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Больница уже получила современный ультразвуковой сканер, который стал первым в перечне медицинской техники, приобретенной в 2019 году. Мэр Арзамаса Александр Щелоков побывал в больнице, чтобы оценить новый УЗИ аппарат и ход ремонтных работ, которые также финансируются из средств нацпроекта.

Наиболее крупные финансовые вливания из федерального и областного бюджетов предусмотрены по программе "Борьба с онкозаболеваниями" - 170 млн рублей. На эти средства ЦГБ закупила аппарат УЗИ экспертного класса, магнитно-резонансный томограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, маммографы, рентген-аппарат и другое оборудование. В скором времени вся медтехника прибудет в больницу.

В 2020 году на базе поликлиники №3 будет открыт центр амбулаторной помощи для онкологических больных Арзамаса, Арзамасского района и всего южных районов Нижегородской области.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" на реализацию мероприятий программы развития детского здравоохранения направлено 10 млн рублей. Арзамасскую детскую поликлинику оснастят современной инфраструктурой для оказания помощи маленьким пациентам. Это позволит повысить доступность записи к врачам, обустроить комнату для отдыха детей, крытую колясочную. Также здесь появится новое оборудование для офтальмологического и лор-кабинета.

Кроме того, во время визита глава города вручил центральной городской больнице анализатор "Рефлеком" для химико-токсикологических исследований.

"На одном из заседаний антинаркотической комиссии Арзамаса выяснилось, что определенную группу анализов на наличие наркотиков и психотропных средств ЦГБ была вынуждена отправлять в медицинские учреждения Нижнего Новгорода. Это большая потеря времени, в том числе и для оперативной постановки диагноза. Чтобы упростить работу больнице, приняли решение о приобретении специального аппарата на внебюджетные средства. Стоимость полного комплекта оборудования составила около 200 тысяч рублей. Это один из небольших, но важных шагов в борьбе с наркоманией", - рассказал Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством РФ цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

Общий объем федерального финансирования нацпроекта "Здравоохранение" на 2019-2021 годы составил 309 млрд рублей. На реализацию региональных составляющих нацпроекта в Нижегородской области в 2019-2021 годах направлено 6,7 млрд рублей.

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