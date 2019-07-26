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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего в Богородком районе, - СУ СК

29 июля 2019 14:09  [57] Происшествия

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено по факту гибели 30-летнего рабочего в Богородком районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 29 июля 2019 года.

По версии следствия, 27 июля 2019 года в утреннее время на основании устного договора бригада рабочих ремонтировала кровлю частного дома в дер. Каликино Богородского района.

При производстве работ по разбору дымохода произошел обрыв троса, на котором находился контейнер с кирпичами. Лестница, на которой находился рабочий, опрокинулась, мужчина упал на землю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, подрядчик аквапарка на пр.Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения.

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