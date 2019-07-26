Нижегородская администрация хочет обжаловать решение об отмене маршрутов Т-113 и Т-138, которая признана незаконной Общество

Фото: Роман Игнатьев

Нижегородская администрация хочет обжаловать решение об отмене маршрутов Т-113 и Т-138, которая признана незаконной. На сайте арбитражного суда сообщается о том, что мэрия подала апелляционную жалобу на решение, признающее незаконным отказ в выдаче свидетельств о пассажирских перевозках и новых карт по маршрутам Т-113 и Т-138 ООО "РамКад" сроком на пять лет.



Речь в пользу перевозчиков было принято 27 июня этого года. Апелляция же подана 26 июля. Дата заседания по апелляции пока не назначена.

Следует заметить, что в июне суд постановил не только признать решения по маршрутам незаконными, но и взыскать с администрации в пользу ООО "РамКад" 6 тысяч рублей на расходы по уплате госпошлины.



Напомним, нижегородская администрация отменила работу семи коммерческих маршрутов с 1 января 2019 года: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138. Вместо них пассажирам было предложено пользоваться низкопольными автобусами большого класса.