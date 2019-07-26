"Единая Россия" проводит мониторинг изменений размера коммунальных платежей в Нижегородской области Политика

Рабочая группа партийного проекта "Школа грамотного потребителя" провела мониторинг роста тарифов за коммунальные услуги в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в НРО "Единой России".

Партийцы пообщались со специалистами домоуправляющей компании района и руководством товариществ собственников жилья, ознакомились с документами, сверили плату за коммунальные услуги в первом полугодии с тарифами, которые применяются с 1 июля текущего года.

"Тарифы на коммунальные услуги, такие как отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация и электрическая энергия утверждены решением региональной службы по тарифам Нижегородской области и изменились с 1 июля 2019 года. Приятной новостью стало то, что в товариществах собственников жилья №6, 11 и в ТСН №5 в течение всего 2019 года не изменяется тариф на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов", - рассказала исполнительный секретарь местного отделения Партии Сормовского района Ирина Абрамова.

Как сообщил куратор проекта "Школа грамотного потребителя" в Сормовском районе Николай Шумилков, в соответствии с Указом губернатора Нижегородской области №163 от 14 декабря 2018 года, предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составляет 4,1%. По итогам проведенного мониторинга, максимальные индексы не превышены.

"В Нижнем Новгороде с 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7 % от декабрьской величины, а с 1 июля – на 2% от январской величины тарифа. Изменение тарифов за коммунальные услуги не превышает утвержденный предельный индекс. Вся данная информация имеется на стендах и сайте управляющей компании, а также размещена в газете "УправдомЪ", - рассказал куратор проекта.

В июле и августе в рамках партпроекта "Школа грамотного потребителя" в Нижегородской области проходит мониторинг соблюдения максимальных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги. По словам регионального координатора проекта Александра Рыжова, главная цель мониторинга - контроль за выполнением законодательства, жестко ограничивающего рост платы граждан за коммунальные услуги.

"Все изменения тарифов должны быть в рамках законодательства. Со всеми местными отделениями Партии и кураторами проекта в муниципальных районах и городских округах проводим мониторинг соблюдения требований указа губернатора. Итоги проверок подведем в августе. Мы рекомендуем управляющим компаниям и ТСЖ проводить разъяснительную работу среди жителей об обоснованности начислений платы за ЖКУ. Также необходимо подробно информировать граждан, какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, кто имеет на них право", - подчеркнул Александр Рыжов.

Напомним, к концу лета партия "Единая Россия" подготовит интерактивную карту тарифов в регионах, а о выявленных нарушениях будет информировать минстрой России и федеральную антимонопольную службу.