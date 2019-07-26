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Бизнес

Нижегородские перевозчики по маршрутам Т-37 и Т-70 также повышают тариф до 30 рублей

30 июля 2019 10:03  [147] Бизнес

Нижегородские перевозчики по маршрутам Т-37 и Т-70 также повышают тариф до 30 рублей. Об этом они уведомили городской департамент транспорта.

С 1 августа 2019 года ООО "Восток" повышает стоимость проезда на Т-37 "Станция Петряевка – Площадь Горького", с 16 августа ИП Суровикин намерен изменить тариф на частном маршруте Т-70 "Микрорайон Седьмое небо – Микрорайон Кузнечиха-2".

Измененные тарифы составят 30 рублей независимо от вида оплаты. Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется прежней – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу "Электронный кошелек. 60 минут".

Напомним, почти все нижегородские перевозчики повысят стоимость проезда в августе, с 1 июля в некоторых автобусах проезд уже стоит 30 рублей. 

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