Цепная реакция: еще несколько нижегородских перевозчиков повысят стоимость проезда в августе Общество

Еще несколько нижегородских перевозчиков повысят стоимость проезда до 30 рублей в августе. Об этом они уведомили городской департамент транспорта.

Так, с 15 августа ООО "Автопарк-НН" собирается изменить тариф на маршрутах:

Т-29 "Красное Сормово – Автовокзал "Щербинки"

Т-49 "Улица Космическая – Микрорайон Седьмое небо"

Т-86 "Микрорайон Седьмое небо – Автовокзал "Щербинки",

С 18 августа частные перевозчики ИП Саакян Г.А. и ИП Саакян М.О. намерены изменить тариф на маршрутах:

Т-40 "Микрорайон Юг – Улица Усилова"

Т-78 "АО Лазурь – Микрорайон Верхние Печеры".

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется прежней – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу "Электронный кошелек. 60 минут".

Ранее сообщалось, что ИП "Каргин" и еще десять частных перевозчиков с августа также увеличивают тарифы на проезд.

В частности, с 1 августа стоимость проезда увеличивают перевозчики ИП Саакян Г.А., ООО "Футбол", ИП Алиев М.А., ООО "АТП-1" и ООО "Рейс-НН":

Т-18 "Седьмое небо – Верхние Печеры"

Т-24 "Красное Сормово – Верхние Печеры"

Т-97 "Поселок Мостоотряда – улица Родионова"

Т-46 "Аэропорт – микрорайон Кузнечиха"

Т-65 "Улица Космическая – ЗКПД 4"

Т-83 "Микрорайон Соцгород-2 – деревня Афонино"

Т-98 "Улица Космическая – улица Деловая"

Т-87 "Улица Космическая – катер Герой"

С 10 августа перевозчик "Автоком" увеличивает тариф на маршруте:

Т-76 "Улица Дубравная – автовокзал "Щербинки"

С 15 августа тарифы ООО "Массив", ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа НН", ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. вырастут на маршрутах:

Т-47 "Поселок Сортировочный – микрорайон Цветы"

Т-71 "Улица Федосеенко – площадь Свободы"

Отметим, что к примеру ИП Суровикин И.В. пока держит тариф на прежнем уровне (Т-70).

Напомним, что с 29 июля текущего года также подорожает проезд на маршруте №57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры".

Кроме того, с 1 июля стоимость проезда до 30 рублей уже увеличилась на других коммерческих маршрутах:

Т-55 "ЗКПД-4 – автовокзал "Щербинки"

Т-74 "улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры"

Т-82 "автовокзал "Щербинки" – улица Усилова"

Т-91 "поселок Черепичный – улица Долгополова"

Т-93 "агрокомбинат "Горьковский" – микрорайон Верхние Печеры"

Т-94 "ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечиха-2".

C 15 мая - на Т-31.

С 13 мая – на Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81.

С 1 февраля – на Т-67.

В декабре прошлого года еще шесть нижегородских перевозчиков повысили стоимость проезда до 30 рублей: Т-14, Т- 39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Напомним также, с 1 января администрация отменила работу семи маршрутов: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138.