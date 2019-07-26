Многочисленные нарушения выявлены в одном из детсадов Дзержинска. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Палеева в ходе доклада о подготовке дошкольных учреждений и школ города к новому учебному году 29 июля 2019 года.
Она обратила внимание на проблемную ситуацию вокруг детского сада №102. В адрес департамента поступили обращения от родителей, где перечислены многочисленные нарушения в работе учреждения, в том числе касающиеся состояния объекта.
Иван Носков дал поручение незамедлительно принять меры к разрешению этой ситуации, 2 августа будет организовано совещание по данному вопросу: приглашены руководители профильного департамента, заведующая детсада (она вызвана из отпуска) и родительский актив.
О результатах встречи будет сообщено дополнительно.
В целом, комиссии Дзержинска начнут приемку образовательных помещений с 1 августа.
Ранее сообщалось, что заведующую детсада в Выксе оштрафовали за халатного воспитателя, когда ребенок сломал руку.
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