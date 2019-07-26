"Стрижепад" заметили жители Нижегородской области Общество

Фото: с сайта ru.wikipedia.org

Интересное природное явление "стрижепад" заметили жители Нижегородской области. Как сообщили в региональном госохотнадзоре, от нижегородцев поступают сообщения о том, что они нашли в лесу птенцов стрижей, нуждающихся в помощи. Многие жители региона путают их с птенцами ястреба.

"В этом время года птенцы стрижей только учатся летать, и иногда оказываются на земле. В ветеринарной помощи птицы, как правило, не нуждаются, но самостоятельно взлететь с ровной поверхности птенец часто не может", - рассказали в комитете госохотнадзора.

В ведомстве также обратили внимание, что помогать стрижам нужно предельно осторожно, чтобы не повредить его оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, поэтому нужно поднять птенца повыше, чтобы он смог взлететь. Но не подбрасывать: возможно, птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев.

В комитете отметили, что на земле можно найти и взрослую птицу, и уже вставший на крыло молодняк. Им также следует помочь, поскольку стрижи не могут взлетать с ровной поверхности или с земли. Для этого необходимо следовать тем же рекомендациям.

Как сообщили в комитете госохотнадзора, "стрижепад" продлится еще несколько дней.

Напомним, по этим и другим вопросам можно позвонить в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу "Зеленый телефон" (831) 433-22-11.

Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Нижегородской области и продлится до 31 декабря 2019 года.