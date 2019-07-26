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Общество

Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области

29 июля 2019 17:50  [106] Общество

Фото: Ольга Овсова

В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь, которая продлится по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

"Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде хобби и спорта", — рассказали в комитете госохотнадзора.

Как пояснили в ведомстве, во второй половине XX века хищным птицам нашли новое применение — профессиональное. В современном мире крылатые помощники человека работают на аэродромах в целях обеспечения безопасности полета. Они отгоняют стаи птиц, которые могут стать причиной катастрофы в результате столкновения с самолетом на взлетной полосе.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность представителей семейства фазановых. По результатам госмониторинга увеличилась численность глухарей и тетеревов.

Весной этого года тетеревов, рябчиков и глухарей пересчитали в лесах Нижегородской области.

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