Сезон охоты на пернатую дичь открыли в Нижегородской области Общество

Фото: Ольга Овсова

В регионе открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь, которая продлится по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

"Культура охоты с ловчими птицами существовала во многих странах, однако с появлением огнестрельного оружия соколиная охота утратила практический смысл, но сохранилась в виде хобби и спорта", — рассказали в комитете госохотнадзора.

Как пояснили в ведомстве, во второй половине XX века хищным птицам нашли новое применение — профессиональное. В современном мире крылатые помощники человека работают на аэродромах в целях обеспечения безопасности полета. Они отгоняют стаи птиц, которые могут стать причиной катастрофы в результате столкновения с самолетом на взлетной полосе.

Ранее сообщалось, что в регионе увеличилась численность представителей семейства фазановых. По результатам госмониторинга увеличилась численность глухарей и тетеревов.

Весной этого года тетеревов, рябчиков и глухарей пересчитали в лесах Нижегородской области.