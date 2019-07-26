Подрядчика на новую автостанцию в с. Дивеево Нижегородской области ищут за 4,2 млн рублей Общество

Подрядчика для разработки и проведения госэкспертизы проектно-сметной документации строительства автостанции в селе Дивеево Нижегородской области ищут за 4,2 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, проектировщику необходимо будет предусмотреть, помимо одного основного этажа, подполье высотой 1,8 м для размещения инженерных коммуникаций. Станция должна будет вмещать 75 человек одновременно, максимальный суточный поток пассажиров при этом будет составлять тысячу человек.

Площадь земельного участка, отведенного под автостанцию составляет 10 тысяч м2, общая же площадь здания автостанции будет около 250 м2.



В техзадании также прописано условие предоставления двух проектных решений. Срок передачи заказчику результатов работ по контракту, с учетом получения положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию - до 20 декабря нынешнего года. Электронный аукцион состоится 27 августа.



Напомним, МП "Центрограднн" разработает проект планировки и межевания территории нижегородского парка "Швейцария" за сумму, в четыре раза меньше, чем было заявлено изначально.