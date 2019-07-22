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Культура и отдых

Почти в 4 раза дешевле: "Центрограднн" разработает ППМ парка "Швейцария" за 1,5 млн рублей

24 июля 2019 14:58  [136] Культура и отдых

МП "Центрограднн" ("Центр обеспечения градостроительной деятельности") разработает проект планировки и межевания (ППМ) территории нижегородского парка "Швейцария". Как сообщается на сайте госзакупок, предприятие признано победителем.

В аукционе участвовало также ООО "Зенит", которое предложило выполнить работы за 1,84 млн рублей. МП "Центрограднн" предложил 1,56 млн рублей и выиграл торги. По контракту, срок окончания работ определен до 30 ноября этого года.

Отметим, что начальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей.Таким образом, стоимость работ снижена на 28% или почти в 4 раза. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода.

Площадь территории – 167 Га. Добавим также, что в градостроительном задании речь идет о территории парка, а также о прилегающих территорий по пр.Гагарина и вдоль набережной правого берега Оки, но детальной информации, в том числе о планировке и межевании территории зоопарка "Мишутка" не сообщается.

Ранее архитектурную концепцию парка "Швейцария" разработало архбюро "КОСМОС". В проекте запланировано множество необычных решений, в том числе круглый навесной мост над оврагом и курортная зона.

Напомним, федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство нижегородского парка "Швейцария".

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Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
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