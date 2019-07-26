Последние новости рубрики Культура и отдых
30 июля 2019 14:51  [29] Временный туристско-информационный центр открылся для паломников в Дивееве
29 июля 2019 12:41  [304] "Уверен, что фестиваль стал тем "ключом", который открывает нам двери к гармоничному сосуществованию разных народов", - Евгений Лебедев
29 июля 2019 09:32  [190] Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть пьесу знаменитого швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри
26 июля 2019 13:05  [341] Работа метро и автобусов будет продлена после нижегородского фестиваля "Рок чистой воды – 2019"
26 июля 2019 12:33  [331] Более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде
26 июля 2019 11:42  [372] Конкурс музыкальных групп стартовал в Нижегородской области
26 июля 2019 11:04  [525] Закрытие III фестиваля "Горький fest"
26 июля 2019 09:12  [334] Фильм "Амбивалентность" стал лучшим на "Горький fest"
25 июля 2019 13:30  [377] Празднование "Сабантуя" состоится в парке им. 1 Мая 27 июля
25 июля 2019 09:36  [288] Дополнительные электрички будут ходить по маршруту Нижний Новгород – Козино во время AFP
Культура и отдых

Временный туристско-информационный центр открылся для паломников в Дивееве

30 июля 2019 14:51  [29] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Временный туристско-информационный центр открылся для паломников 30 июля в Дивееве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центр будет работать во время празднования дней памяти Серафима Саровского.

"Дни памяти Серафима Саровского - важное событие для Нижегородской области и России в целом. Ожидается, что мероприятия посетят тысячи паломников со всей страны. Для качественного информирования гостей мы совместно с АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" организовали работу информационного центра на все время проведения мероприятий. В центре будут представлены рекламно-информационные материалы о Дивееве, Арзамасе и в целом о Нижегородской области. Все материалы будут распространяться абсолютно бесплатно", - сказал директор "Нижегородского туристско-информационного центра" Сергей Яковлев.

"На сегодняшний день мы планируем работу центра с 9 до 19 часов. С 30 июля по 3 августа, при необходимости, мы готовы увеличивать время работы – закрывать позже, открывать раньше. Все будет зависеть от загрузки", - добавил представитель "Управляющей компании по развитию Саровского-Дивеевского кластера" Михаил Ерин.

В ближайшем будущем в Дивееве в рамках развития кластера Арзамас-Дивеево-Саров планируется открытие постоянного туристско-информационного центра, который будет работать круглогодично.

Напомним, что на праздновании Дней памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского в 2019 году ожидается около четырех тысяч паломников.

Празднование Дней Серафима Саровского состоятся 31 июля и 1 августа в Сарове и селе Дивеево. Кроме того, в Дивееве на площадке рядом с палаточным городком традиционно пройдет форум православной молодежи "Радость моя". Дни памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского состоятся 6-7 августа в Макарьевском монастыре.

Для паломников в начале июля началась подготовка площадки для палаточного городка. В лагере предусмотрены палатки для проживания, полевые кухни, столовые и медпункты, установят общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, а также розетки для зарядки сотовых телефонов. Там будет организовано дежурство аварийно-спасательной службы, пожарной охраны, подвижного пункта управления МЧС.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph