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Бизнес

"Автоваз" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей

30 июля 2019 16:02  [66] Бизнес

"Автоваз" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Первое заседание состоится 25 сентября в Нижнем Новгороде. Сумма иска 10,2 млн рублей. Всего в конце июля "Автовазом" были поданы четыре иска. Эти заявления будут рассматриваться в Самарском арбитражном суде.

В итоге общая сумма исковых требований составляет свыше 18 млн рублей.

Напомним, ранее нижегородский "Автокомпонент" возобновил поставки комплектующих "АвтоВАЗу" по старым ценам.

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