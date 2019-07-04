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Бизнес

Нижегородский "Автокомпонент" возобновил поставки комплектующих "АвтоВАЗу" по старым ценам

05 июля 2019 11:57  [92] Бизнес

ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород), который ранее сорвал поставки комплектующих "АвтоВАЗу" из-за несогласованности в ценовой политике, возобновил продажи деталей автогиганту. Об этом сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ", в свою очередь, объявил о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов со стороны нижегородского производителя.

На заводе пояснили, что поставки возобновляются без дополнительных условий.

"Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что "АвтоВАЗ" 3 июля приостановил деятельность заводов, расположенных в Тольятти и Ижевске из-за того, что "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставки продукции.

"Автокомпонент", в свою очередь, объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".

Ранее сообщалось, что это не первая приостановка производства "АвтоВАЗа" по вине "Автокомпонента". Тем не менее, компании продолжают сотрудничество.

В октябре 2015 года из-за срыва поставок деталей нижегородской ГК "Автокомпонет" "АвтоВАЗ" остановил конвейер по сборке автомобилей Renault и Nissan. По данным "АвтоВАЗа", остановка конвейера тогда затронула тысячу автомобилей, которые завод выпускал для альянса Renault-Nissan, в том числе 600 автомобилей Renault Sandero, 200 Renault Logan и 200 Nissan Almera.

"Завод меняет свои взаимоотношения с поставщиками и намерен жестко реагировать на подобные случаи. Мы будем останавливать конвейер, не допуская выпуска некомплектных автомобилей", - сказали в 2015 году на предприятии.

СПРАВКА:
Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади Группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевске - ООО "ЛАДА Ижевск".

Группа компаний "Автокомпонент" разрабатывает и производит детали из пластмасс. Номенклатура ГК насчитывает более 2,2 тысячи видов продукции. Мощности "Автокомпонента" расположены на 37 тысячах кв.м., которые находятся в Нижнем Новгороде, Москве и Тольятти.

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